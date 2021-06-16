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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Саммит Россия - США в Женеве завершился

Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена продлилась около 3,5 часа
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Российско-американские переговоры на высшем уровне в Женеве завершились. Об этом заявил журналистам, сопровождающим президента США Джо Байдена в Женеве, представитель Белого дома.

По оценке американской стороны, саммит закончился в 17:05 по местному времени (18:05 мск), передает пресс-пул Белого дома.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, российская делегация пришла в шатер, где пройдет пресс-конференция президента РФ. В свою очередь Байден покинул виллу Ла-Гранж, где проходили переговоры.

Встреча президентов продлилась около 3,5 часа.

Теги
СШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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