Киев потребовал от Минска пояснений в связи с участием ЛНР в следствии против Протасевича

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Посольство Украины в Минске обратилось к властям Белоруссии с требованием предоставить официальные пояснения участия правоохранителей Луганской народной республики (ЛНР) в следственных действиях в отношении задержанного блогера Романа Протасевича. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олен Николенко в среду в комментарии украинскому изданию "Европейская правда".

По информации СМИ, Николенко заявил, что украинское посольство в Белоруссии выступило с таким обращением по поручении главы МИД Дмитрия Кулебы. Уточняется, что спикер внешнеполитического ведомства пояснил, что "Министерство иностранных дел Украины требует объяснений от Минска в связи с допросом арестованного в Белоруссии оппозиционного блогера Романа Протасевича представителями так называемой ЛНР, что выглядит как признание ее субъектности".