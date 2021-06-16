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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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CNN: Байден и его помощники внимательно смотрят пресс-конференцию Путина

По данным телеканала, американская сторона хочет знать, как Путин "преподносит встречу"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его помощники "внимательно смотрят" пресс-конференцию, которую проводит в этим минуты российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, американская сторона хочет знать, как Путин "преподносит встречу, а также есть ли что-то конкретное, против чего Байдену нужно будет впоследствии выступить, когда будет его очередь" проводить пресс-конференцию.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Байден на встрече должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
В ООН надеются, что саммит Россия - США послужит движению вперед в глобальных вопросах
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