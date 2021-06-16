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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона

В Белом доме отметили, что животное символизирует "силу, единство и стойкость"
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подарил главе российского государства Владимиру Путину на саммите в Женеве хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует "силу, единство и стойкость". В Белом доме констатировали, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph.

Статуэтка установлена на постаменте из вишневого дерева. Это, как уточнили в Белом доме, должно напомнить о первом президенте США Джордже Вашингтоне. В США считается, что он однажды, будучи ребенком, повредил топором вишню, а потом не стал лгать об этом. Это продемонстрировало честность Вашингтона. На постаменте "выгравирована надпись в честь встречи президента Байдена и президента Путина".

В заявлении констатируется, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph. Она, в частности, выпускает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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