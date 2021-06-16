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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Байден заявил, что его "повестка дня" не направлена против России

По словам Джо Байдена, ни один президент США не сможет сохранить веру американских граждан, если не будет выступать в защиту их демократических ценностей
Президент США Джо Байден REUTERS/Kevin Lamarque
Описание
Президент США Джо Байден
© REUTERS/Kevin Lamarque

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Повестка дня США не направлена против России или какой-либо другой страны, а преследует целью защиту граждан Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду глава американской администрации Джо Байден на отдельной пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России или против кого-либо еще. Повестка дня для американских граждан - борьба с пандемией коронавируса, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями, защита наших граждан", - сказал Байден.

"Это моя ответственность как президента. Я также сказал, что ни один президент США не сможет сохранить веру американских граждан, если не будет выступать в защиту наших демократических ценностей, выступать за единые и основные свободы", - добавил он.

По словам президента США, это "часть ДНК страны".

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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