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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Байден заявил, что его встреча с Путиным была позитивной

По словам президента США, они с российским коллегой обозначили различные области, где Москва и Вашингтон могут работать для "достижения взаимных интересов"
Президент США Джо Байден AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Patrick Semansky

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден дал высокую оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в среду в Женеве.

"Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. По словам Байдена, они с Путиным обозначили различные области, где РФ и США могут работать для "достижения взаимных интересов".

Байден подчеркнул, что важно именно "прямое общение". "Я должен сказать, что тон всей нашей встречи, которая, я думаю, длилась четыре часа, был хорошим, позитивным", - подчеркнул президент. По его словам, в чем-то во время беседы лидеры двух стран соглашались друг с другом, где-то отстаивали свои позиции.

В среду в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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