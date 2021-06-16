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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Байден заявил, что обсудил с Путиным положение в Афганистане

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на российско-американском саммите в среду предложил США помощь с Афганистаном и Ираном. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой.

Отвечая на вопрос об Афганистане, хозяин Белого дома отметил: "Он [Путин] спросил нас об Афганистане". "Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами [Россией]. Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану - я не буду сейчас вдаваться в подробности - и помочь по Ирану", - подчеркнул Байден.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Байден сообщил, что смотрел пресс-конференцию Путина после саммита в Женеве
Президент США отметил, что слышал значительную часть его речи
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