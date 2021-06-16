Байден заявил, что обсудил с Путиным дела Пола Уилана и Тревора Рида

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Дела осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида вошли в число тем, обсужденных на саммите РФ - США в Женеве. Об этом заявил президент США Джо Байден в среду на пресс-конференции.

"Я поднял вопрос о делах двух неправомерно осужденных граждан США - Пола Уилана и Тревора Рида", - сказал американский лидер. Он не пояснил, какие именно договоренности были достигнуты. Далее он уточнил: "Мы узнаем в течение следующих шести - двенадцати месяцев, есть ли у нас подлинный диалог по стратегической стабильности, сделали ли мы все в вопросе освобождения заключенных, узнаем, есть ли договоренности по кибербезопасности, которые помогут наведению порядка".

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в прошлом году был осужден на деаять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.

В среду Женеве завершился российско-американский саммит. Президент России Владимир Путин ранее в интервью телеканалу NBC заявил, что готов обсудить с Байденом на саммите обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном.