"Базовые правила игры" и позитивный тон. Что Байден говорил о встрече с Путиным

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия и США должны выработать "базовые правила игры", а новая холодная война не отвечает интересам ни одной из сторон. Ближайшие месяцы покажут, смогут ли они работать вместе, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
На пресс-конференции, куда пустили только американскую прессу (и которая оказалась вдвое короче предшествовавшей ей пресс-конференции Путина), Байден рассказал о своих предложениях по кибербезопасности и сообщил, что стороны договорились запустить диалог по стратегической стабильности.
ТАСС собрал главное из того, что говорил президент США.
Оценка встречи
- "Я должен сказать, что тон всей нашей встречи <...> был хорошим, позитивным". "Угроз не было, были просто утверждения: если ты сделаешь то, я сделаю это".
- "Я знаю, что вокруг этой встречи было много ажиотажа, но для меня она довольно прямолинейна, эта встреча": она состоялась, потому что "нет замены диалогу между лидерами лицом к лицу".
Об отношениях с Россией
- "Мы с президентом Путиным несем уникальную ответственность за то, чтобы выстраивать отношения между двумя сильными и гордыми странами. И эти отношения должны быть стабильными и предсказуемыми".
- "Я сказал президенту Путину, что нам нужны базовые правила игры". "Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где это отвечает нашим общим интересам. А что касается тех сфер, где у нас есть разногласия, то я хотел, чтобы президент Путин понимал, почему я говорю то, что я говорю, и делаю то, что делаю, и как я буду отвечать на конкретные виды действий, которые вредят американским интересам".
- "Появились подлинные перспективы для того, чтобы мы значительно улучшили отношения между нашими двумя странами, не поступившись при этом ничем основанным на наших принципах и ценностях".
Об американской повестке
- "Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России или против кого-либо еще. Повестка дня для американских граждан - борьба с пандемией коронавируса, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями, защита наших граждан".
О стратегической стабильности
- "Мы детально обсудили шаги, которые наши страны должны принять в сфере контроля за вооружениями и сокращения риска возникновения конфликтов. Я рад сообщить, что мы договорились о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности".
О кибербезопасности
- США предложили оградить от кибератак "определенные объекты важнейшей инфраструктуры", в том числе энергетической, они представили перечень из 16 таких секторов. Ни о каком "военном ответе" на кибератаки речи не шло.
- Стороны договорились поручить экспертам определить неприемлемые виды кибератак и рассмотреть конкретные случаи.
О холодной войне
- "Я не думаю, что он [Путин] стремится к холодной войне с Соединенными Штатами". Сам Байден на переговорах заявил, что новая холодная война "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон".
О торговле
- "У меня нет никаких проблем с ведением бизнеса с Россией, пока они занимаются этим на основании международных норм. В наших интересах, чтобы российский народ преуспевал в экономическом плане".
О правах человека
- "Я сказал ему, что американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей. Это часть ДНК нашей страны. Так что я сказал, что права человека всегда будут "на столе". "Дело не в том, чтобы преследовать Россию за нарушение прав человека, а в том, кто мы есть".
Об Арктике
- Лидеры обсудили, как сделать так, "чтобы Арктика оставалась регионом, где идет сотрудничество, а не конфликт".
Об Украине
- "Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения минских соглашений".
О Навальном
- "Я ясно дал понять, что считаю, что последствия (возможной смерти Алексея Навального в местах лишения свободы - прим. ТАСС) будут катастрофическими для России".
О Белоруссии
- "Я поделился нашими озабоченностями насчет Белоруссии. Он не стал не соглашаться с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать".
Об Афганистане, Иране и Сирии
- "Он [Путин] указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану - я не буду сейчас вдаваться в подробности - и помочь по Ирану". Последнее касается, в частности, того, чтобы Иран "не получил ядерное оружие".
- Лидеры также обсудили "настоятельную необходимость сохранения и возобновления гуманитарных коридоров в Сирии".
Через полгода после саммита
- Байден рассказал, что поднял на встрече вопрос о делах "двух неправомерно осужденных граждан США - Пола Уилана и Тревора Рида", не уточнив при этом, какие именно договоренности были достигнуты. После чего он отметил: "Мы узнаем в течение следующих 6-12 месяцев, есть ли у нас подлинный диалог по стратегической стабильности, сделали ли мы все в вопросе освобождения заключенных, узнаем, есть ли договоренности по кибербезопасности, которые помогут наведению порядка". Появились ли у саммита какие-то результаты в принципе, можно будет сказать через три-шесть месяцев.