Япония выразила России протест из-за готовящихся на Итурупе учений

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии выразило России протест из-за учений, которые российская сторона якобы намеревается провести на острове Итуруп в ближайшее время. Об этом в среду сообщил журналистам официальный представитель японского внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида.

"[Учения] связаны с укреплением военного присутствия России на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС) и являются совершенно неприемлемыми", - приводит его слова агентство Kyodo.

По данным источника агентства в правительстве страны, информацию о готовящихся авиационных учениях Япония получила от США.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.