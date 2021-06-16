Эксперт назвал важным, что каналы связи между РФ и США остаются открытыми

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не принесла сюрпризов, так как изначально не была способна привести к радикальным изменениям в отношениях двух стран, но сам факт сохранения каналов связи между Москвой и Вашингтоном позитивен. Такое мнение высказал в среду в разговоре ТАСС британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос, комментируя итоги однодневного саммита Россия - США, прошедшего в Женеве.

"Сюрпризов не было, и никогда не могло быть каких-то радикальных изменений между лидерами России и США. Позитивных моментов немного, но они все же есть, - сообщил Пападопулос. - Во-первых, послы США и России вернутся к исполнению своих обязанностей. Во-вторых, Путин и Байден договорились о новых мерах по контролю над вооружениями, что очень важно, учитывая, что Россия и США - две ядерные супердержавы в мире, и не столь много соглашений продолжают действовать между Вашингтоном и Москвой в вопросе ограничения ядерных арсеналов. В-третьих, Путин и Байден договорились работать вместе над борьбой с киберугрозами. И это все".

"Я рад, что встреча состоялась, потому что Байден и Путин - два самых могущественных человека в мире, и важно, что есть диалог между Белым домом и Кремлем, что каналы связи между ними до сих пор существуют, несмотря на ужасные отношения между Вашингтоном и Москвой", - сказал собеседник агентства.

В каких вопросах нет подвижек

По словам эксперта, на встрече в Женеве не было достигнуто соглашение по теме Украины, по "растущему присутствию НАТО у российских границ", по вопросу о том, как гарантировать, чтобы американская система противоракетной обороны в Восточной Европе не стала наступательной.

Пападопулос не испытывает оптимизма по поводу того, что сегодняшняя встреча станет поворотным пунктом во взаимодействии двух стран. "Последует ли улучшение в отношениях между Россией и США? Нет", - констатировал политолог, перечислив три условия, которые должны быть соблюдены, чтобы о таком дипломатическом потеплении можно было всерьез говорить.

"Чтобы это произошло, во-первых, НАТО должна отвести своих солдат и вооружение от российских границ, действуя в соответствии с Основополагающим актом Россия - НАТО от 1997 года. Во-вторых, НАТО должна дать письменные гарантии, что она не будет пытаться сделать Украину, Молдавию и Грузию членами альянса. В-третьих, США должны письменно гарантировать, что система ПРО на востоке Европы не станет наступательной", - сказал Пападопулос, признав, что "США никогда не выполнят эти условия".

"Именно поэтому плачевные отношения между США и Россией не улучшатся даже минимальным образом", - считает издатель журнала Politics First.

Мяч на американской стороне

"Это может выглядеть разочаровывающим лишь для того, кто ожидал прорыва на этой встрече. Но ожидать его могли лишь люди, живущие в стране грез. Реальность такова, что оба лидера не способны разрешить противоречия между ними, потому что мяч всецело на стороне Вашингтона. Если он захочет снизить напряженность с Россией, а вместе с этим и во всем мире, то он должен выполнить три условия, перечисленные выше. Но он этого не сделает", - повторил Пападопулос.

Переговоры президентов РФ и США прошли в среду в Женеве. Встреча продлилась примерно 3,5 часа. Как отмечал по итогам саммита Путин, разговор с Байденом с глазу на глаз шел почти два часа.