Байден заявил, что все лидеры стран НАТО поблагодарили его за планы встретиться с Путиным

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС /. Все лидеры государств-членов НАТО поблагодарили президента США Джо Байдена за планы встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сам глава вашингтонской администрации рассказал в среду журналистам перед вылетом из Женевы в Вашингтон.

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Говоря о прошедшем в понедельник в Брюсселе саммитах НАТО и США-ЕС, он отметил: "Мы отправились в НАТО [в Брюссель], где провели очень хорошие встречи, был реальный ответ, это касается и ЕС [саммита США-ЕС]. Не один, а все мировые лидеры, которые сидели за столом, благодарили меня за планы по встрече с Путиным".

"После предыдущих трех встреч [саммитов] я был в гораздо более выгодном положении, чтобы представлять Запад на встрече с Путиным, зная, что за нами стоит весь Запад", - добавил президент у трапа своего самолета.

После разговора с прессой Байден вылетел в Вашингтон.

Переговорам с Путиным предшествовали саммиты Группы семи, НАТО и лидеров ЕС - США, в которых принимал участие хозяин Белого дома.