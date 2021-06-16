"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в среду провели в Женеве первую личную встречу с момента вступления последнего в должность в начале года.
Переговоры в узком, а затем расширенном формате продолжались с перерывом около трех с половиной часов. Единственным документом, согласованным по итогам саммита, стало лаконичное совместное заявление с обещанием в ближайшее время запустить "предметный и энергичный" диалог по стратегической стабильности.
В отличие от встречи Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году (которая с учетом рабочего завтрака шла немного дольше), лидеры дали отдельные пресс-конференции. Сначала выступил Путин, который примерно час отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Байден - уже на открытом воздухе - говорил около получаса, причем его об итогах переговоров могли спросить только западные корреспонденты. Затем президент США еще раз пообщался с прессой у трапа своего самолета.
ТАСС собрал главные оценки президентов России и США о прошедшем саммите.
О встрече
Оба лидера высоко оценили состоявшуюся беседу. По словам Путина, на встрече промелькнули "зарницы доверия", и именно это стало ее главным результатом, а сам разговор был "весьма конструктивным".
Байден назвал тон саммита "хорошим, позитивным". Он согласился со словами российского лидера, что "никакого давления не было": "Угроз не было, были просто утверждения: если ты сделаешь то, я сделаю это".
Глава американской администрации еще до того, как перешел к вопросам, заметил, что "слышал значительную часть того, что было на пресс-конференции президента Путина". "Как он [Путин] сказал, все дело в практичных, прямых, прагматичных решениях, которые нам нужно принять или не принимать. Мы это выясним", - добавил он.
Об отношениях двух стран
По словам Путина, именно США являются инициаторами ухудшения отношений между двумя державами, однако обеим сторонам в целом понятны позиции друг друга, "когда речь заходит о "красных линиях". Он также сообщил, что на встрече была достигнута договоренность о возвращении послов в столицы двух стран.
Байден вновь высказался за "стабильные и предсказуемые" отношения Москвы и Вашингтона, для улучшения которых по итогам саммита "появились подлинные перспективы". Он подчеркнул, что на нем и президенте РФ "лежит уникальная ответственность" за то, как развиваются отношения "между двумя сильными и гордыми странами".
О стратегической стабильности
Стороны договорились о начале консультаций по стратегической стабильности.
"На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. <...> Мы эту ответственность осознаем", - заявил Путин.
"Мы детально обсудили шаги, которые наши страны должны принять в сфере контроля за вооружениями и сокращения риска возникновения конфликтов. Я рад сообщить, что мы договорились о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности", - сказал Байден.
О кибербезопасности
Россия и США проведут консультации по кибербезопасности. "На мой взгляд, это чрезвычайно важно", - подчеркнул Путин.
По словам Байдена, он предложил оградить от кибератак "определенные объекты важнейшей инфраструктуры", в том числе энергетической. Ни о каком "военном ответе" на такие атаки речи не шло, добавил он.
Американский президент также рассказал, что эксперты двух стран проанализируют конкретные случаи.
О правах человека
Байден поднимал тему прав человека и "людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в России", сообщил Путин.
Сам президент США, по его словам, заявил, что "американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей", поэтому права человека "всегда будут "на столе [переговоров]".
Об обмене заключенными
Лидеры обсуждали тему обмена заключенными. "Там могут быть найдены определенные компромиссы", - сообщил Путин.
По его словам, Байден поднял вопрос американцев, которые находятся в заключении в России. Сам американский лидер уточнил, что говорил, в частности, о Поле Уилане (осужден за шпионаж) и Треворе Риде (осужден за нападение на полицейских). Он также коснулся дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви (обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"). По мнению Бадена, "отпустив" его, Россия привлечет больше американских инвестиций.
Об экономике и бизнесе
Путин напомнил, что США потеряли от антироссийских санкций не меньше, чем Россия, при этом лишь "отчасти выполнили свою задачу по сдерживанию развития" РФ. По его словам, из-за ограничений "американцы ушли [с российского рынка] с потерей и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран".
По словам Байдена, у него "нет никаких проблем с ведением бизнеса с Россией": "В наших интересах, чтобы российский народ преуспевал в экономическом плане".
Об Украине
Путин и Байден договорились содействовать реализации Минских соглашений. Как отметил российский лидер, это является единственным обязательством Москвы в вопросе Украины.
Американский лидер, по его собственным словам, на встрече "подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". "Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения минских соглашений", - сказал он.
О Навальном
Байден заявил, что "ясно дал понять": если Алексей Навальный умрет в заключении, "последствия будут катастрофическими для России".
Путин, говоря о Навальном, подчеркнул, что тот намеренно нарушал закон, а при возвращении на родину "сознательно шел на то, чтобы быть задержанным".
Об Арктике
Лидеры обсудили, как сделать так, чтобы "Арктика оставалась регионом, где идет сотрудничество, а не конфликт", рассказал Байден.
Путин выразил глубокую убежденность в том, что Россия и США могут и должны сотрудничать в регионе, а озабоченности Вашингтона относительно милитаризации Арктики безосновательны: "Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе".
О том, что будет после саммита
По словам Путина, пока трудно сказать, возобладают ли в США сторонники или противники развития отношений с Россией. Но если, как после саммита в Хельсинки, Вашингтон введет против Москвы новые санкции, это будет означать "очередную упущенную возможность", предупредил он.
Байден считает, что в течение 6-12 месяцев станет понятно, получается ли "подлинный диалог" по стратегической стабильности, удалось ли достичь договоренностей по кибербезопасности и обмену заключенными. Появились ли у саммита какие-то результаты в принципе, можно будет сказать через 3-6 месяцев.
Отвечая на вопрос о гарантиях того, что Россия "изменит свое поведение", американский лидер упрекнул прессу, которая никогда не задает "позитивные вопросы". "Мы должны быть реалистами, но смотреть в будущее оптимистично", - добавил он.