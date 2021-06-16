"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в среду провели в Женеве первую личную встречу с момента вступления последнего в должность в начале года.

Переговоры в узком, а затем расширенном формате продолжались с перерывом около трех с половиной часов. Единственным документом, согласованным по итогам саммита, стало лаконичное совместное заявление с обещанием в ближайшее время запустить "предметный и энергичный" диалог по стратегической стабильности.

В отличие от встречи Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году (которая с учетом рабочего завтрака шла немного дольше), лидеры дали отдельные пресс-конференции. Сначала выступил Путин, который примерно час отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Байден - уже на открытом воздухе - говорил около получаса, причем его об итогах переговоров могли спросить только западные корреспонденты. Затем президент США еще раз пообщался с прессой у трапа своего самолета.

ТАСС собрал главные оценки президентов России и США о прошедшем саммите.

О встрече

Оба лидера высоко оценили состоявшуюся беседу. По словам Путина, на встрече промелькнули "зарницы доверия", и именно это стало ее главным результатом, а сам разговор был "весьма конструктивным".

Байден назвал тон саммита "хорошим, позитивным". Он согласился со словами российского лидера, что "никакого давления не было": "Угроз не было, были просто утверждения: если ты сделаешь то, я сделаю это".

Глава американской администрации еще до того, как перешел к вопросам, заметил, что "слышал значительную часть того, что было на пресс-конференции президента Путина". "Как он [Путин] сказал, все дело в практичных, прямых, прагматичных решениях, которые нам нужно принять или не принимать. Мы это выясним", - добавил он.

Об отношениях двух стран

По словам Путина, именно США являются инициаторами ухудшения отношений между двумя державами, однако обеим сторонам в целом понятны позиции друг друга, "когда речь заходит о "красных линиях". Он также сообщил, что на встрече была достигнута договоренность о возвращении послов в столицы двух стран.

Байден вновь высказался за "стабильные и предсказуемые" отношения Москвы и Вашингтона, для улучшения которых по итогам саммита "появились подлинные перспективы". Он подчеркнул, что на нем и президенте РФ "лежит уникальная ответственность" за то, как развиваются отношения "между двумя сильными и гордыми странами".

О стратегической стабильности

Стороны договорились о начале консультаций по стратегической стабильности.

"На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. <...> Мы эту ответственность осознаем", - заявил Путин.

"Мы детально обсудили шаги, которые наши страны должны принять в сфере контроля за вооружениями и сокращения риска возникновения конфликтов. Я рад сообщить, что мы договорились о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности", - сказал Байден.

О кибербезопасности

Россия и США проведут консультации по кибербезопасности. "На мой взгляд, это чрезвычайно важно", - подчеркнул Путин.