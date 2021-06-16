Байден резко ответил журналистке CNN, но позже извинился

Корреспондентка телеканала Кейтлин Коллинз по окончании пресс-конференции Байдена в Женеве, когда он уже шел к выходу, спросила, почему американский лидер уверен, что его российский коллега Владимир Путин "изменит свое поведение".

"Я не уверен, что он изменит свое поведение. Где, черт возьми... Что вы делали все это время? Когда я сказал, что уверен? - отреагировал Байден, вернувшись к журналистам. - Я сказал, что (давайте начистоту) ... Я сказал, что их поведение изменится, если остальной мир отреагирует на них и это понизит их статус в мире. Я ни в чем не уверен. Я просто излагаю факт".

После этого Коллинз отметила, что Путин "отрицал причастность к кибератакам, приуменьшал нарушения в сфере прав человека и даже отказался назвать имя Алексея Навального" в ходе своей пресс-конференции, которая прошла после встречи двух лидеров. "И как это можно считать конструктивной встречей, каковой ее назвал президент Путин?", - настаивала Коллинз. Байден на этот раз не стал отвечать на вопрос. "Если вы не понимаете этого, вы занимаетесь не тем делом", - заключил американский президент.

Позже перед отлетом из Женевы Байден принес журналистке свои извинения за резкий ответ. "Я должен извиниться перед той, кто задавала последний вопрос. Мне не стоило умничать, отвечая на него", - сказал президент США.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Байден должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.