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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт: прорыва на встрече Путина и Байдена не случилось, но позитивный результат есть

Профессор Университета Оттавы Пол Робинсон считает решение о возвращении послов в Москву и Вашингтон "очень скромным шагом" в сторону улучшения отношений между РФ и США

ОТТАВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ожидаемо не стала прорывной, но шаг в сторону улучшения двусторонних отношений был сделан. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Университета Оттавы (Канада), специалист по России и Восточной Европе Пол Робинсон.

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"Ожидания по поводу этой встречи были небольшими, и будет справедливо сказать, что эти ожидания оправдались. Серьезного прорыва в каких-либо вопросах никто не предполагал, да его и не было, - отметил он. - В целом я бы оценил это как очень умеренно позитивный результат, но разрыв между двумя сторонами по-прежнему слишком велик".

Робинсон считает решение Путина и Байдена о возвращении послов в Москву и Вашингтон "очень скромным шагом" в сторону улучшения отношений между РФ и США. Также он указал на важность того, что лидеры согласились продолжить диалог, особенно в части контроля над ядерными вооружениями.

Российско-американский саммит состоялся в среду в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.

Теги
КанадаСШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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