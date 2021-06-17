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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт: саммит в Женеве прошел наилучшим образом в имеющихся обстоятельствах

Лидеры России и США проявили уважение друг к другу, что "само по себе знаменательно", заявил профессор Йельского университета Одд Арне Вестад

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Российско-американский саммит привел только к незначительным изменениям в отношениях двух стран к лучшему, однако в нынешней обстановке это лучшее, на что можно было рассчитывать. Такое мнение высказал ТАСС профессор истории и международных отношений Йельского университета Одд Арне Вестад.

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"Встреча прошла настолько хорошо, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Обе стороны проявили уважение друг к другу, что само по себе знаменательно. Были также достигнуты незначительные улучшения, а именно возвращение послов на свои посты. Какой-либо прорыв будет возможен только после тщательных дипломатических приготовлений по таким вопросам, как кибербезопасность, Украина, ядерная проблематика", - считает эксперт.

"Положительным моментом этой встречи стало уже то, что Россия с Соединенные Штаты говорят друг с другом, но позиций ни Путина, ни Байдена это принципиально не изменило", - добавил он.

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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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