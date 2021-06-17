Эксперт: саммит РФ и США может стать переломным моментом и вывести их отношения из пике

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Женевский саммит способен стать переломным моментом вывода российско-американских отношений из пике и послужит отправной точкой для их улучшения. Такое мнение выразил в среду Чарльз Купчан - бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС итоги прошедшей в Швейцарии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Судя по всему, встреча прошла так, как и ожидалось. Никаких прорывов. Но и Путин, и Байден сосредоточились больше на положительных моментах, чем на отрицательных. Похоже, что их разговор носил конструктивный и дальновидный характер. Эта встреча способна стать переломным моментом в отношениях между США и Россией, когда будет остановлено их пике, и, возможно, послужит отправной точкой для улучшения связей", - сказал он.

В настоящее время Купчан является старшим научным сотрудником неправительственного Совета по международным отношениям и профессором Джорджтаунского университета, расположенного в Вашингтоне. В СНБ он работал в 2014-2017 годах - в период пребывания Барака Обамы на посту главы администрации США.

С точки зрения собеседника агентства, "теперь начинается тяжелая работа". "Американским и российским дипломатам и экспертам теперь нужно, засучив рукава, пытаться найти общий язык по киберпространству, стратегической стабильности, Сирии, Украине и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Как признал сам Байден, только после предстоящих месяцев диалога мы сможем судить о том, была ли сегодняшняя встреча просто фальстартом или чем-то таким, что позволит выработать общую позицию", - убежден бывший сотрудник Белого дома. Он добавил, что саммит может привести и к "долгосрочному улучшению [отношений] и конкретному сотрудничеству по обескураживающей [своей масштабностью] повестке дня, которую определили лидеры" двух стран.

Инициатива проведения российско-американского саммита исходила от Вашингтона. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Байден должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.