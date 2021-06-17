Эксперт: Байден в Женеве предупредил Путина об ответственности за кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Переданный президентом США Джо Байденом его российскому коллеге Владимиру Путину список критически важных американских предприятий, атаки на которые администрация США предлагает исключить, стал предупреждением со стороны Соединенных Штатов о том, что в будущем ответственной за такие атаки они будут считать Москву. Такое мнение выразила ТАСС профессор, заведующая кафедрой политологии Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартен.

"Пресс-конференция Байдена после переговоров была особенно интересной, - сказала она. - Он сказал корреспондентам, что передал Путину список ключевых объектов инфраструктуры США, которые не могут подвергаться атакам. Это фактически сигнал, что США ожидают от Путина, что он будет контролировать преступные группировки, действующие из России в киберсфере, и будут считать Путина ответственным, если это повторится снова. Байден добавил, что спросил Путина о том, "как бы он чувствовал себя, если бы кибератака с целью получения выкупа была направлена против трубопроводов, ведущих с российских нефтяных полей", отметив, что Путин согласился, что для него это имело бы большое значение. Это был еще один набор сигналов между двумя лидерами".

В целом же, указала эксперт, больших задач перед саммитом никто не ставил, но как раз поэтому их и удалось достичь. "Главной целью саммита было то, чтобы два лидера поговорили друг с другом без камер, а также чтобы была заложена основа для будущих переговоров между экспертами по вопросам, представляющим взаимный интерес, - продолжила она. - Эти ограниченные цели, похоже, достигнуты. Оба президента заявили, что результаты были конструктивными и позитивными. Переговоры по контролю над вооружениями стратегической стабильности возобновляются, а оба посла возвращаются на свои посты. Президент Байден заявил, что президент Путин очевидно не хочет новой холодной войны с США. Но, конечно, надо подождать, чтобы увидеть, какими результаты будут на практике".

За пределами этих целей прорывов нет. Это касается, в том числе, и ситуации на Украине и в Белоруссии, хотя эти страны часто оказывались в центре внимания в предшествующие саммиту недели. "Как кажется, по Украине и Белоруссии не было каких-то значительных результатов, но их никто и не ожидал", - указала Мартен.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.