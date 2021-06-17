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Встреча Путина и Байдена в Женеве

В администрации США заявили, что женевский саммит был конструктивным

Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена были лишены полемики и опирались на факты, отметил представитель американской администрации

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Американское правительство считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла в конструктивном ключе, а в отношениях между Москвой и Вашингтоном наметились сдвиги к лучшему. Об этом сообщил на специальном брифинге для журналистов в Женеве представитель администрации США высокого ранга.

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По его словам, переговоры Путина и Байдена были "очень прямолинейными, <...> конструктивными, лишенными полемики, опирающимися на факты". "Я бы сказал, что, как вы слышали от президента [Байдена], есть продуктивное движение в нескольких сферах [отношений России и США], прежде всего [в виде] запуска процесса по стратегической стабильности, чтобы определить, можем ли мы изучить дополнительные меры контроля над вооружениями в тех областях, которые не охвачены существующими соглашениями. Точнее, существующим соглашением, поскольку у нас, по сути, имеется [только] Новый ДСНВ и его продление. Так что это и практично, и продуктивно", - подчеркнул американский чиновник.

Новым ДСНВ в Соединенных Штатах принято именовать российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В феврале Москва и Вашингтон продлили его на максимально возможные 5 лет - до 2026 года.

Стенограмму брифинга распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.

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