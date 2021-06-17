В США заявили, что проинформируют Украину и Японию об итогах саммита в Женеве

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин посетят Брюссель, где проинформируют представителей ЕС, НАТО, Украины и Японии об итогах российско-американского саммита в Женеве. Об этом в среду сообщил журналистам в Женеве представитель администрации США, который сделал ряд уточнений по спецбрифингу, проведенному здесь же ранее представителем американской администрации высокого ранга. Стенограмму брифингов распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

"Приведу кратко окончательные данные: заместитель госсекретаря по политическим делам [Нуланд] и Эрик Грин завтра [17 июня] отправятся в Брюссель. Они проинформируют наших союзников по НАТО, ЕС, а также японцев и украинцев", - сказал он. По его словам, для США важно консультироваться со своими союзниками как до, так и после подобных мероприятий.

Ранее в среду в Женеве представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что Нуланд 17-18 июня посетит Брюссель, чтобы проинформировать союзников США из ЕС и НАТО об итогах российско-американского саммита, а также об итогах саммитов альянса и США-ЕС. Она входила в состав американской делегации во время переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Чиновник добавил, что в бельгийской столице у Нуланд запланированы консультации с замгенсекретаря НАТО Мирчей Джоанэ и генсеком внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Кроме того, американский дипломат примет участие по видеосвязи в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek-2021).

16 июня в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Байден должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.