Трамп считает, что саммит в Женеве был успешным для России, но не для США

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что российско-американский саммит в Женеве был успешным для Москвы, но не для Вашингтона. С таким утверждением экс-глава Белого дома выступил в среду в эфире телеканала Fox News .

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"Думаю, в целом мы ничего не получили, - сказал Трамп. - Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили". "Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", - добавил он.

Республиканец также посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.