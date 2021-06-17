Трамп значительно увеличил сумму выплат, которую предлагает взыскать с Китая за пандемию

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в среду вечером, что Китай должен в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате пандемии, выплатить одним только США $10 трлн, тогда как для остальных стран мира эта сумма будет даже значительно больше.

Ведущий телеканала Fox News попросил экс-президента прокомментировать сделанное им 6 июня заявление о том, что "все страны должны объединиться и выставить Китаю счет как минимум в $10 трлн", чтобы компенсировать убытки от пандемии.

"Эта цифра значительно выше, но это все, что они могут заплатить. И речь идет лишь о выплатах нам [США], для остальных стран мира эта цифра еще больше", - сказал бывший глава Белого дома. "Целые страны были уничтожены из-за того, что они сделали, - продолжил Трамп.

Бывший американский лидер при этом посетовал на то, что его администрация подвергалась критике за предположения о том, что пандемия якобы могла начаться в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии. По его словам, эта критика оказалась "абсолютно беспочвенной". "Я надеюсь, что это произошло случайно или из-за чьей-то некомпетентности, - продолжил Трамп, говоря о причинах вспышки коронавируса. - Но как бы то ни было, Китай должен оказать помощь".

Споры о происхождении вируса

В конце мая президент США Джо Байден сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил 24 мая на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.