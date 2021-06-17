Эксперт: Байден нуждался в саммите в Женеве больше, чем Путин

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден нуждался в женевской встрече на высшем уровне больше, чем его российский коллега Владимир Путин. Об этом пишет в четверг китайская газета Global Times , ссылающаяся на местных экспертов.

"В соответствии с тем, как обе стороны и большинство обозревателей по всему миру занижали ожидания от предстоящего саммита, маловероятно, что сама встреча станет символом окончания трений между двумя мировыми державами", - отмечает издание. "Китайские аналитики заявили, что Байден нуждался в этом саммите больше Путина", - указывает газета.

Как заявил специализирующийся на изучении США научный сотрудник Академии общественных наук Китая Люй Сян, слова которого приводит Global Times, "переговоры с Путиным стали самой важной целью поездки Байдена в Европу, так как его предыдущие встречи с Группой семи или союзниками по НАТО были больше призваны продемонстрировать единство". "Байден также надеется, что саммит добавит ему очков в сфере дипломатии", - добавил эксперт.

Российско-американская встреча в верхах прошла в среду. Инициатива ее проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.