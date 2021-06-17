Эксперт: конфронтация между РФ и США сохранится, но появится больше предсказуемости

СИДНЕЙ, 17 июня. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Конфронтация между Москвой и Вашингтоном сохранится и после встречи на высшем уровне в Женеве, но есть надежда, что отношения перейдут в более предсказуемую плоскость. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС по итогам состоявшихся в среду переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена профессор университета имени Джона Кертина (Перт, Западная Австралия), специалист в области национальной безопасности и стратегических исследований Алексей Муравьев.

"Не стоит ожидать заметного ослабления напряженности в отношениях между Россией и США, - отметил он. - Я думаю, что конфронтация сохранится, но теперь есть надежды, что она перейдет в более предсказуемую плоскость и станет более устойчивой".

Среди наиболее важных итогов встречи Муравьев отметил совместное заявление о стратегической стабильности. "Подписанное [лидерами двух стран] коммюнике о невозможности военной победы в случае ядерной войны имеет в настоящий момент принципиальное значение. Это прямой сигнал другим ядерным странам, а также остальным государствам мира, что сверхдержавы подтверждают свою приверженность максимально избегать открытой ядерной конфронтации", - подчеркнул он.

По словам эксперта, "дальнейшие действия России и США будут зависеть от договороспособности политических элит обеих держав, их политической воли наладить регулярный стратегический диалог". "Для обеих стран главное сейчас - снизить градус хронического недоверия, которое пагубно отражается на любых усилиях по выведению отношений России и США из стратегического тупика, где они сейчас пребывают", - подчеркнул он.

Инициатива проведения саммита исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Муравьев - австралийский ученый, основатель и директор форума по национальной безопасности и стратегии. Он является автором множества публикаций, посвященных вопросам безопасности, и признанным международным экспертом в этой области.