В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 17 июня. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновились в четверг в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. В течение предстоящих двух дней слово будет предоставлено прокуратуре, которая намерена обсудить документы и материалы в досье, на которые считает необходимым обратить внимание.

В начале своего выступления прокурор Манон Риддербекс отметила, что обвинение открыто для новой информации и данных, которые могут быть добавлены в досье и которые могут способствовать в конечном счете принятию судьями решения.

"Прокуратура не имеет дополнений к информации, представленной судом на прошлой неделе по первому вопросу, - был ли самолет сбит ЗРК "Бук", - отметила она. - Однако мы имеем дополнения по второму и третьему вопросу - была ли ракета, сбившая самолет, запущена из-под Первомайского, и были ли обвиняемые причастны к крушению".

Касаясь места запуска ракеты, она представила карту, на которой было отмечено, как отличаются выводы представителей "Алмаз-Антея" от выводов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия). Касаясь вопроса причастности обвиняемых, Риддербекс сказала, что прокуратура, в частности, считает необходимым заново прослушать некоторые перехваченные телефонные разговоры, которые уже были представлены на прошлой неделе, чтобы поместить их в нужный контекст.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.