МИД Литвы: новый блок санкций ЕС против Минска планируется утвердить на следующей неделе

ВИЛЬНЮС, 17 июня. /ТАСС/. Четвертый блок санкций Евросоюза против Белоруссии намечено утвердить на следующей неделе. Об этом в четверг заявил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Четвертый пакет, о необходимости принятия которого мы немало говорили раньше, будет утвержден, скорее всего, на следующей неделе на заседании в Люксембурге глав МИД стран ЕС", - сказал он.

Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС (КОРЕПЕР) согласовал в среду четвертый пакет ограничительных мер сообщества против Белоруссии, который включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков, а также запретит европейскому бизнесу контакты с семью юридическими лицами. Поименно санкционный список пока не оглашен. "Пока это закрытая информация", - отметил глава литовского внешнеполитического ведомства.

Как напомнил Ландсбергис, процесс согласования занял около двух месяцев, а в настоящее время идут дискуссии о введении секторальных санкций. "Санкции такого рода были бы применены впервые", - сказал он.