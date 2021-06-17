На Украине правозащитники заявили о незаконности применения санкций в стране

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Многие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций к украинским и иностранным гражданам и компаниям, которые в дальнейшем вводились в действие указами президента страны Владимира Зеленского, нарушают национальное и международное законодательства. Об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве заявили руководители ряда украинских правозащитных организаций.

"Директивное управление, которое сейчас происходит <...>, решения, которые внедрены СНБО, нарушают Конституцию Украины, <...> ломают систему сдерживания и противовесов, подменяют суд, приводят к нарушениям прав человека и имеют <...> признаки узурпации власти", - заявила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Общественники проанализировали список санкций от 14 мая против 674 лиц, которых власти отнесли к "ворам в законе" и криминальным авторитетам. По словам главы правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова, только в отношении 11-12%, или около 80 человек из списка, санкции были введены обоснованно, по отношению к остальным - "глупо", так как "основания для применения к ним санкций абсолютно непонятны". Большинство попавших в список являются выходцами с Кавказа, поэтому данное решение Захаров сравнил с "этнической чисткой". Кроме того, по его словам, "в списке немало лиц, которые вообще не совершали преступления и <...> очень далеки от криминального мира".

В свою очередь председатель правления украинского Центра прав человека "Zmina" Татьяна Печончик отметила, что закон о санкциях четко определяет круг лиц, в отношении которых возможно применение санкций, но "много решений СНБО ему не соответствуют".

Правозащитники уверены, что подпавшие под санкции лица могут подать на Украину в международные суды. Директор благотворительного фонда "Человек и право" Борис Захаров отметил, что решения украинской власти о санкциях нарушают сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в частности право на справедливое судебное разбирательство, на эффективные методы защиты, на собственность, принцип презумпции невиновности и другие. "Санкции должны иметь ограничительный характер, они не должны быть механизмом наказания", - напомнил он. А репрессивные меры, примененные на Украине, "исходя из содержания Европейской конвенции и практики Европейского суда по правам человека, однозначно будут восприняты европейским судом как наказание", уверен Захаров.

Представители правозащитных организаций обратились к властям страны с требованием не подменять санкционными списками СНБО деятельность правоохранительных органов.

Санкции СНБО

14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, являющихся "криминальными авторитетами", 21 мая он ввел это решение в действие. Последние несколько месяцев СНБО регулярно принимает решения о санкциях, которые вводятся в действие указами главы государства и касаются разных сфер жизнедеятельности. Ограничительные меры применяются как к украинским гражданам и компаниям, так и к иностранным. В списках неоднократно оказывались российские физические и юридические лица на разных основаниях.