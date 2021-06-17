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Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане

Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер

АНКАРА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции. Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана, передает телеканал NTV.

"Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.

Теги
АзербайджанТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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