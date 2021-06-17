На Украине заявили, что изменение климата через 30-40 лет грозит стране опустыниванием

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Украина из-за климатических изменений переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, что грозит стране опустыниванием. Об этом в четверг сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны.

"По свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Украина находится на девятом месте в мире по площади пахотных земель, которые занимают почти 33 млн га. При этом более 60% пахотных земель в стране покрыты черноземами.

"К сожалению, имеем печальную статистику. Распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов. 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии. До 20 млн га охвачены пылевыми бурями", - отмечает ведомство.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, "для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики". Для этого на Украине утвержден национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, а также создан координационный совет.

"Наше государство присоединилось к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей устойчивого развития и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием", - подчеркнул Абрамовский.

На Украине исчезло 10 тыс. рек

Советник главы украинского МВД Михаил Апостол ранее сообщил, что из-за засухи за последние 30 лет в стране исчезло 10 тыс. рек. По приведенным им данным, у Украины один из самых низких в Европе показателей обеспеченности водой. Он рассказал, что, по прогнозам специалистов Украинской климатической сети, уже через 20-30 лет стране придется импортировать питьевую воду.

"С усилением глобального потепления проблема значительно обострится. Зимы малоснежные, а дожди в основном сильные, но короткие, поэтому подземные воды плохо пополняются. Гидрогеологическая засуха - ситуация, когда вода не попадает в глубокие слои почвы и не наполняет подземные источники. И при этом использование воды на Украине является неэффективным и нерациональным", - отметил Апостол.

Специалисты считают ежегодный доступ к водным ресурсам в объеме менее 1,7 тыс. кубометров на человека водным стрессом. На Украине на одного жителя приходится только 1 тыс. кубометров внутренних вод. Для сравнения: в Швеции и Германии - 2,5 тыс. кубометров, во Франции - 3,5 тыс., Великобритании - 5 тыс. кубометров.

17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В этот день в 1994 году в Париже была принята Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием.