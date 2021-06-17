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Эрдоган сообщил, что в ближайшее время планирует контакты с Путиным

Пресс-служба президента РФ пока не сообщала о планах такой встречи

АНКАРА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ближайшее время контакты с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер заявил в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана.

Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, Эрдоган отметил, что в скором времени президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. "Скоро и я встречусь с Путиным", - сообщил турецкий президент, слова которого приводит телеканал NTV.

Пресс-служба президента РФ пока не сообщала о планах такой встречи.

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