Эрдоган не видит со стороны России намерений мешать созданию Зангезурского коридора

АНКАРА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что считает отношение РФ к проекту создания в Карабахе Зангезурского коридора позитивным и не видит со стороны Москвы никакого намерения препятствовать этому. Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана.

"Мы считаем проект Зангезурского коридора очень важным и поддерживаем его. Я не допускаю, что у России в связи с этим могут быть какие-то разногласия или намерения затянуть реализацию. Совсем наоборот, Россия очень доброжелательно настроена в вопросе коридора", - цитирует его телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что в скором времени президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. "Скоро и я встречусь с Путиным", - сообщил турецкий президент. Пресс-служба президента РФ пока не сообщала о планах такой встречи. "Есть один аспект, - продолжил Эрдоган, - сейчас мы ограничены пятилетним сроком соглашения [о перемирии в Карабахе]. И мы хотели бы реализовать данный проект в рамках этого пятилетнего соглашения".

Он вновь напомнил об инициативе Анкары и Баку по созданию шестисторонней платформы сотрудничества по Карабаху с участием России, Турции, Азербайджана, Ирана, Армении и Грузии. "Ведущими странами в этом контексте являются Россия, Турция, Азербайджан и Иран. Но мы хотим, чтобы присоединились и Грузия, и Армения", - сообщил турецкий лидер. Он указал, что со стороны Грузии есть позитивное отношение к участию в платформе.

Зангезурский коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через Зангезур (Сюникская область Армении). Баку обещал добиться создания коридора независимо от желания Армении, а при ее противодействии будет готов решить этот вопрос силой. МИД Армении осудил эти высказывания, отметив, что они наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности. В то же время трехстороннее заявление, принятое по окончании карабахского конфликта, не подразумевает открытие коридора.

10 декабря 2020 года в Баку сразу после военного парада, посвященного завершению боевых действий в Карабахе, Алиев и Эрдоган выступили с инициативой создания новой платформы сотрудничества. Азербайджанский лидер убежден, что такая платформа может быть сформирована на основе "обобщения" уже существующих трехсторонних форматов сотрудничества, таких как Азербайджан - Турция - Грузия, Азербайджан - Россия - Иран, Турция - Россия - Иран. Эрдоган тогда назвал возможный новый формат сотрудничества "платформой шести", отметив, что шестым ее участником - наряду с Азербайджаном, Грузией, Ираном, Россией и Турцией - может стать и Армения, но "в случае проявления доброй воли по отношению к соседям".