Партия "Шведские демократы" запросила голосование по вотуму недоверия премьеру

СТОКГОЛЬМ, 17 июня. /ТАСС/. Популистская партия "Шведские демократы" (ШД) потребовала провести в парламенте голосование по вопросу вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену и его правительству. Об этом в четверг сообщил лидер парламентской группы ШД Хенрик Винге на пресс-конференции.

"В настоящее время большинство в Риксдаге (парламент - прим. ТАСС) хотят сместить премьер-министра, - сказал он. - Как только об этом стало известно, мы начали действовать. У меня сложилось впечатление, что все четыре [оппозиционные] партии хотят сменить это правительство. У нас достаточно хорошие шансы свергнуть действительно плохое правительство, и мы должны воспользоваться этим шансом".

Заявление было сделано после того, как лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет премьер-министру Стефану Лёвену из-за предложения правительства о введении рыночных цен на аренду жилья в новых домах. "Мы против этой реформы рынка аренды", - подчеркнул Винге.

Предложение ШД уже поддержала Христианско-демократическая партия.

Голосование по вотуму недоверия состоится на следующей неделе. ШД надеется на внеочередные выборы этой осенью.