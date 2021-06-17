Канцлер Австрии приветствовал итоги встречи Путина и Байдена

ВЕНА, 17 июня. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал в заявлении для ТАСС итоги встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, а также призвал ЕС по примеру российско-американского саммита поддерживать диалог с Москвой и открыто обсуждать имеющиеся разногласия. Об этом говорится в заявлении Себастьяна Курца, которое было предоставлено ТАСС в четверг ведомством канцлера.

"Я рад вчерашнему саммиту между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и возвращению их послов, потому что это позволит открыть каналы для диалога между двумя сверхдержавами. Мы должны пойти по этому пути и в ЕС. Важно оставаться в диалоге и придерживаться четкой позиции в случае разногласий, например, по вопросам прав человека, которые мы также должны открыто обсуждать", - заявил австрийский канцлер.

Как подчеркнул Курц, он донес эту позицию в четверг председателю Евросовета Шарлю Мишелю. "Я подчеркнул это сегодня председателю совета Шарлю Мишелю. Мы должны четко затрагивать имеющиеся у нас разногласия и продолжать делать выводы, если происходят нарушения прав человека или международного права", - отметил Курц.

"Но и чтобы защитить наши интересы и предотвратить новую нисходящую спираль в отношениях, мы должны поддерживать открытыми каналы для разговора. Ведь есть области, в которых сотрудничество [ЕС и России] имеет смысл, например, в борьбе с изменением климата или в борьбе с пандемией. В Европе мир будет только с Россией, а не против нее", - подчеркнул канцлер Австрии.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это заявление канцлера Австрии также прозвучали накануне планового саммита глав государств и правительств Евросоюза 24-25 июня.