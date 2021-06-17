СМИ: умер первый президент Замбии Кеннет Каунда

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. Первый президент Замбии и один из самых известных политиков Африки Кеннет Каунда умер в столице страны Лусаке. Об этом сообщил в четверг южноафриканский телеканал eNCA.

Каунда умер в возрасте 97 лет. Политик был помещен 14 июня в военный госпиталь. Его диагноз не разглашался.

Осенью 1964 года Кеннет Каунда стал первым президентом получившей независимость Замбии. Он непрерывно находился на посту главы государства до ноября 1991 года. В последние годы его несколько раз госпитализировали для прохождения курса лечения.