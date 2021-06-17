Прокуратура протребовала полгода тюрьмы для Саркози за превышение финансирования кампании

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о нарушениях при финансирования его предвыборной кампании 2012 года. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

В прокуратуре дополнительно требуют для экс-президента шесть месяцев условно и штраф в €3 750. Бывший президент Франции покинул зал заседания вместе с женой Карлой Бруни, не сделав никаких заявлений для прессы.

Во время процесса Саркози категорически отрицал какие-либо нарушения с его стороны при проведении предвыборной кампании. "Я был президентом и у меня не было времени заниматься бухгалтерией", - заметил он.

Крупное дело

Согласно французским законам, кандидат в президенты не имеет права доводить ее стоимость до уровня выше €22,5 млн. Реальная стоимость кампании Саркози оказалась более чем на 18 млн выше, и, по данным следствия, общая сумма расходов составила как минимум €42,8 млн. "Это неверные данные, эта кампания обошлась в иную стоимость", - прокомментировал это Саркози на суде.

По данному делу, кроме самого Саркози, проходят еще 13 подозреваемых. Юстиция обвиняет соратников экс-президента, а также коммуникационное агентство "Бигмалион" в фальсификации счетов в период предвыборного марафона. По мнению обвинения, это делалось, чтобы скрыть превышение кандидатом максимального предела расходов, установленного для проведения избирательных кампаний.

В отношении Саркози, в отличие от других подсудимых, выдвигается только обвинение в превышении норм финансирования предвыборной кампании. По данным телеканала BFM, решение суда ожидается "через несколько месяцев".