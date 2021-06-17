В ОБСЕ заявили, что почти ежедневно фиксируют обстрелы и глушение своих БПЛА в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе ежедневно подвергаются глушению GPS-сигнала, а также обстрелам у линии соприкосновения. Об этом в четверг сообщили в отделе прессы и публичной информации СММ ОБСЕ.

"Применение технических средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов различного радиуса действия (малого, среднего и дальнего), способствует выполнению мандата СММ. Однако почти ежедневно БПЛА СММ подвергаются воздействию помех сигналу GPS и обстрелам из стрелкового оружия", - цитирует сообщение миссии Донецкое агентство новостей.

В СММ уточнили, что с начала года международные наблюдатели зафиксировали 820 случаев создания помех сигналу GPS, влиявших на работу беспилотников. "Особое беспокойство вызывают инциденты с БПЛА дальнего радиуса действия: в последние месяцы во время около 83% полетов фиксировались помехи сигналу", - сообщили в миссии.

Народная милиция ДНР регулярно сообщает о попытках блокирования украинскими войсками каналов управления беспилотными средствами СММ ОБСЕ для сокрытия размещения в регионе вооружения в нарушение Минских договоренностей. С 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.