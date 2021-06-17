Премьер Чехии: Прага и Москва должны были бы обсудить спорные вопросы по примеру РФ и США

ПРАГА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что республика и Россия должны были бы обсудить спорные вопросы в отношениях по примеру того, как это сделали РФ и США на состоявшейся в среду в Женеве встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом премьер заявил, отвечая на вопрос в интервью радиостанции "Частота-1" , запись которого в четверг поступила в ТАСС.

"Определенно [так надо поступить]. Конечно, мы должны были бы наладить новые отношения [с Россией]", - сказал Бабиш, напомнив, что в ближайшее время МИД Чехии созовет встречу экспертов парламентских партий республики, на которой будут обсуждаться вопросы отношений с РФ.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.