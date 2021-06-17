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Байден и Эрдоган не достигли договоренности по С-400

Стороны условились продолжать консультации

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время двусторонней встречи не достигли договоренности по приобретенной Турцией российской зенитной ракетной системе С-400, главы государств условились продолжать консультации. Об этом сообщил в четверг помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на спецбрифинге для журналистов по итогам европейского турне руководителя вашингтонской администрации.

"Что касается С-400, они [Байден и Эрдоган] обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжить диалог по С-400", - отметил он.

Салливан добавил, что президенты двух стран обсудили план охраны Турцией аэропорта Кабула после ухода НАТО из Афганистана. Они договорились, что Вашингтон окажет Анкаре в этом помощь.

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СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБайден, Джозеф (Джо)Салливан, Джейк
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