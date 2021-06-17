AFP: бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо вернулся на родину

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо, который минувшей весной был полностью оправдан Международным уголовным судом (МУС) в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности, вернулся в четверг на родину после десятилетнего отсутствия. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Выданный властями Кот-д'Ивуара в 2011 году суду в Гааге, 76-летний Гбагбо прибыл в Абиджан на самолете рейсом из Брюсселя. В городе с утра были развернуты дополнительные сил полиции с тем, чтобы не допустить беспорядков. В ряде районов Абиждана правоохранительные службы были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы разогнать экзальтированные толпы сторонников Гбагбо.

Правительство Кот-д'Ивуара еще в 2020 году выдало Гбагбо паспорт и объявило, что он может вернуться на родину в любое время. При этом в апреле текущего года на заседании совета министров президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что Лоран Гбагбо получит все предусмотренные законом выплаты и льготы как бывший глава государства. Власти страны также сообщили, что прибытие Гбагбо будет способствовать национальному примирению.

Осенью 2019 года ивуарийский суд признал Гбагбо виновным в присвоении средств Центрального банка. Он был заочно приговорен к 20 годам заключения. Как отмечает в этой связи агентство Рейтер, до сих пор не ясно, были ли Гбагбо помилован по данному делу, или ему все еще грозит на родине тюрьма.

Найденный судом невиновным

Лоран Гбагбо занимал пост президента Кот-д'Ивуара с осени 2000 года по весну 2011 года. В 2002 году в стране началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года.

Новый вооруженный конфликт в Кот-д'Ивуаре возник в конце 2010 года на фоне неопределенной ситуации с результатами второго тура президентских выборов. В ходе него ЦИК назвал новым президентом бывшего премьер-министра страны Алассана Уаттару, однако Конституционный совет объявил победителем действовавшего президента Гбагбо, аннулировав при этом результаты голосования в семи регионах на севере, поддержавших Уаттару. Оба политика приняли присягу, однако за Уаттару вступилось мировое сообщество, которое помогло ему свергнуть Гбагбо и прийти к власти.

Гбагбо был арестован и в ноябре 2011 года передан новым руководством страны в руки Международного уголовного суда в Гааге.

Бывшему президенту предъявили обвинения в преступлениях против человечности, которые были совершены в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года и заключались, в частности, в обстреле густонаселенных районов городов Абобо и Йопоугон. Однако в январе 2019 года Лоран Гбагбо и проходивший по этому делу бывший министр по делам молодежи Кот-д'Ивуара Шарль Бле Гуде были оправданы Международным уголовным судом. Прокурор подал протест на это решение. Апелляционное отделение МУС объявило 31 марта текущего года о решении оставить в силе оправдательный приговор.