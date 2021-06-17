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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт: лидеры РФ и США сумели проявить единый подход в заявлениях по итогам саммита

Удалось сформировать базу для продвижения по вопросам кибербезопасности и контроля над вооружениями, отметил декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Колледже Баруха Дэвид Бердселл

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден сумели проявить единый подход в своих заявлениях по итогам прошедшего саммита в Женеве. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Колледже Баруха Дэвид Бердселл.

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Как проходила встреча Путина и Байдена в Женеве
Как проходила встреча Путина и Байдена в Женеве

По его словам, по результатам проведенной в среду встречи президентам России и Соединенных Штатов удалось сформировать "каркас для продвижения в упорядоченной манере по вопросам обоюдной напряженности в таких критических областях, как кибербезопасность и контроль над вооружениями". "Я был впечатлен единством заявлений двух лидеров по обоим темам, а также тоном их речей", - отметил эксперт.

Бердселл уточнил, что в настоящее время, "когда напряженность высока, а обычный порядок ведения дел столь серьезно подорван за время работы администрации [предыдущего президента США Дональда] Трампа, восстановление процедурных обязательств почти так же важно, как те значительные достижения, которые будут после".

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и вопросы международной повестки дня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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