Эксперт: лидеры РФ и США сумели проявить единый подход в заявлениях по итогам саммита

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден сумели проявить единый подход в своих заявлениях по итогам прошедшего саммита в Женеве. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Колледже Баруха Дэвид Бердселл.

По его словам, по результатам проведенной в среду встречи президентам России и Соединенных Штатов удалось сформировать "каркас для продвижения в упорядоченной манере по вопросам обоюдной напряженности в таких критических областях, как кибербезопасность и контроль над вооружениями". "Я был впечатлен единством заявлений двух лидеров по обоим темам, а также тоном их речей", - отметил эксперт.

Бердселл уточнил, что в настоящее время, "когда напряженность высока, а обычный порядок ведения дел столь серьезно подорван за время работы администрации [предыдущего президента США Дональда] Трампа, восстановление процедурных обязательств почти так же важно, как те значительные достижения, которые будут после".

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и вопросы международной повестки дня.