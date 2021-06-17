В Госдепе заявили, что на переговорах по ядерной сделке в Вене удалось достичь прогресса

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Участники переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене смогли достичь прогресса, однако трудности до сих пор остаются. Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Как вы слышали и от нашей команды, и от наших международных партнеров, мы смогли достичь некоторого прогресса. Но трудности остаются. И я скажу, что мы продолжим работать над этим", - сказал она.

Представитель госдепартамента отметил, что пока не может назвать никакие временные рамки для окончания шестого раунда переговоров по восстановлению ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который начался 12 июня.

Как заявлял ранее глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи, новый раунд переговоров вряд ли станет заключительным, и переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультаций в столицы своих государств.

Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь намерены в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.