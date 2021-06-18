В Иране пройдут выборы президента

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана пройдут в стране в пятницу. За пост главы правительства после заявления трех претендентов о намерении снять свои кандидатуры с гонки борются четыре политика.

Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 (05:30 мск) и будут работать до 00:00 (22:30 мск). При этом их работа может быть продлена до 02:00 (00:30 мск) в случае необходимости. По заявлению министра внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли, предварительные результаты выборов будут объявлены не позже, чем в течение двух дней с момента завершения голосования.

Граждане Ирана смогут проголосовать еще в 133 странах мира, где в день выборов будут открыты 234 избирательных участка. Так, иранская община в США сможет проголосовать на 27 пунктах для выборов, которые откроются на территории этой страны. В трех государствах участки открыть не удалось: Канада (правительство страны не дало разрешение), Йемен (страна находится в блокаде) и Сингапур (из-за коронавируса). Поскольку значительное число иранцев живут в Канаде, желающие смогут проголосовать в американском городе Буффало, расположенном близко к канадской границе.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать голоса более 50% проголосовавших избирателей. В противном случае необходимо организовать второй тур, который может пройти 25 июня.

Претенденты на пост

Президент в Иране является вторым по значимости официальным лицом после духовного лидера страны. Он отвечает за исполнение конституции, возглавляет исполнительную власть, назначает министров и представляет их кандидатуры Меджлису (парламенту) на утверждение, отчитывается за действия кабинета перед Меджлисом, подписывает международные договоры и соглашения от имени иранского правительства, несет ответственность за планирование и исполнение бюджета.

С формальной точки зрения кандидатом может стать любой житель страны в возрасте от 40 до 75 лет, который имеет иранское происхождение и гражданство страны, достойную биографию, принадлежит к официальной религии (исламу), набожный, твердо верит в основы республики, а также обладает организаторскими способностями. При этом после регистрации для участия в избирательной гонке кандидатуры должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана.

Всего в этом году заявки для участия в выборах в качестве кандидатов отправили 592 человека. 25 мая Совет стражей конституции Ирана объявил имена семерых кандидатов, имеющих право принять участие выборах. Ими стали секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили, заместитель председателя Меджлиса Амир Хосейн Казизаде Хашеми, депутат парламента от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехрализаде и бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. Нынешний президент Ирана Хасан Роухани не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает свой пост два срока подряд.

Значительную критику в реформаторском лагере вызвал тот факт, что из семи допущенных Советом стражей конституции Ирана кандидатов пятеро представляют консервативный лагерь. Так, 26 мая президент Ирана Хасан Роухани отправил духовному лидеру и руководителю страны аятолле Али Хаменеи письмо с призывом внести изменения в список участников. По словам главы правительства, нынешние выборы при допущенных кандидатах лишены конкуренции. "Если мы уберем конкуренцию, то выборы лишатся своего содержания", - отметил президент. Однако Хаменеи поддержал утвержденный Советом стражей конституции страны список участников в выборах.

За два дня до президентских выборов число претендентов еще сильнее сократилось. В среду сразу три участника гонки сняли свои кандидатуры с выборов. Речь идет о Мехрализаде, Закани и Джалили. Причем последние два отказались от участия в пользу Раиси. Таким образом, продолжают участвовать в выборах четыре претендента.

Шансы кандидатов

По данным Студенческого центра опросов общественного мнения (ISPA), безоговорочным лидером на выборах является Раиси. Согласно последним опросам, за него готовы проголосовать около 64% избирателей, решивших прийти на выборы. В последний день избирательной кампании - среду - в Тегеране прошел большой предвыборный митинг сторонников политика.

Раиси относится к лагерю консерваторов и является активным критиком действующего президента, умеренного реформатора Роухани, и его правительства. Образ политика-традиционалиста подчеркивает черная чалма - символ, указывающий на статус сейеда или потомка пророка Мухаммеда и шиитских имамов. Отличительной чертой биографии Раиси являются долгие годы работы в судебной системе страны, в том числе в должности прокурора. Он уже выдвигался на выборы президента в 2017 году, но тогда проиграл в первом туре Роухани, набрав чуть меньше 40%.

Наиболее вероятным соперником Раиси считается Резаи. Согласно опросам, он идет с большим отставанием - за кандидата готовы отдать свои голоса 9% избирателей.

Резаи - консерватор, представляющий силовой блок на выборах. С 1981 по 1997 гг. он возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Он также активно критикует действующее правительство. По словам политика, в случае его прихода к власти против ряда представителей нынешнего кабинета министров будут заведены уголовные дела. Резаи участвовал в качестве кандидата в президентских выборах 2009 и 2013 годов, набрав на них 2% и 10,5% от голосов избирателей соответственно.

Главным кандидатом от реформаторов считается Хеммати. Это единственный представитель команды Роухани на нынешних президентских выборах. В связи с этим Хеммати стал объектом для критики со стороны консервативных кандидатов на теледебатах, три раунда которых состоялись в ходе президентской кампании. Основной упор в своей риторике Хеммати делает на необходимость бороться с коррупцией, оздоровлять фискальную систему и бороться с привилегиями негосударственных организаций, многие из которых частично или полностью избавлены от уплаты налогов. Согласно опросам, за бывшего главу ЦБ готовы проголосовать около 3,5% населения.

Одной из главных интриг на нынешних выборах является явка избирателей. Исследования общественного мнения говорят о значительном спаде интереса населения Ирана к избирательному процессу в этом году. Так, Студенческий центр опросов общественного мнения сообщает, что о своем желании прийти и проголосовать заявили 42% опрошенных. При этом в разные годы в исламской республике этот показатель варьировался от 50% до 85%. Таким образом, явка на нынешних выборах может оказаться рекордно низкой в истории страны.

Ядерная сделка

Выборы проходят в ситуации, когда в Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

В четверг глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что стороны в Вене как никогда раньше близки к заключению соглашения по ядерной сделке. При этом он отметил, что "есть еще ряд ключевых вопросов, которые подлежат обсуждению".

Ранее представители правительства Роухани неоднократно заявляли, что сторонам в Вене нужно договориться о возобновлении соглашения до президентских выборов 18 июня. Однако 12 июня Арагчи сообщил, что к этому сроку соглашения добиться не удастся. В этой связи у ряда аналитиков и экспертов возникли сомнения в сохранении прежней динамики на переговорах после избрания нового президента в Иране, которым может стать консерватор Раиси.

Однако в четверг Арагчи заверил, что переговоры по ядерной сделке не изменят свой вектор в случае победы на выборах в Иране председателя Верховного суда. По его словам, "позиция Раиси по внешней политике, как показали заявления в ходе избирательной кампании, является реалистичной". "Его взгляды на ядерную сделку и текущие переговоры также отражают этот реализм и прагматизм", - добавил замглавы МИД Ирана.

В любом случае президент после избрания официально вступит в полномочия только через два месяца. Примерно до конца августа в Иране будет происходить переходный период и функции главы правительства продолжит осуществлять Роухани. Поэтому стороны переговоров в Вене могут еще в течение этого срока вести диалог с прежней администрацией и ее представителями.