В Киеве заявили, что не могут выполнить минские соглашения в нынешнем виде

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Украина не может выполнить последовательно все пункты минских соглашений в нынешнем виде, но денонсировать их не собирается. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Если говорить о минских соглашениях, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд", - сказал он в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам Данилова, Киев считает необходимым изменить те положения минских соглашений, которые считает невыполнимыми. "Но денонсировать их мы не будем, потому что других нет. Мы будем работать с тем, что есть, и продолжать переговоры", - заявил секретарь СНБО.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Камнем преткновения стал вопрос передачи под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений. При этом согласно девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Последнее предполагает реформу Конституции Украины с учетом особого статуса Донбасса.