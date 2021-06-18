Сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с сектором Газа районах Израиля

"Сирены воздушной тревоги звучат в сельскохозяйственном поселении Кфар-Газа (расположено у границы с сектором)", - говорится в заявлении военных.

Также отмечается, что истребитель Армии обороны Израиля нанес в ночь на пятницу удар по военным площадкам и пусковой ракетной установке палестинского радикального движения в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов.

"За истекшие сутки воздушные шары с закрепленной взрывчаткой и горючими веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля с целью поджогов. В ответ истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по военным площадкам и установке для запуска ракет, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы. Израильские военные второй день подряд наносят удары по целям радикалов в Газе в ответ на запуск шаров с целью поджога.

В пресс-службе добавили, что "начальник Генерального штаба провел в четверг вечером оценку ситуации, после чего дал указание повысить готовность Армии обороны Израиля к различным сценариям, включая возобновление боевых действий, из-за продолжающихся террористических действий из сектора Газа". "Армия продолжит наносить удары по военным объектам и инфраструктуре, принадлежащим террористической организации ХАМАС, на которой лежит вся ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", - подчеркнули в пресс-службе.

Израильская атака в секторе Газа в ответ на запуск шаров в ночь на четверг стала первой с момента вступления в силу договоренности о прекращении огня между военными и радикалами в палестинском анклаве. С 10 мая в течение 11 дней они обменивались ракетными ударами, жертвами которых стали 256 жителей сектора, еще около 2 тысяч получили ранения.