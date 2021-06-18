Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня. Таким образом 19 июня теперь официально является выходным. Трансляцию церемонии из Белого дома вели американские телеканалы.

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"Сегодня мы провозглашаем 19 июня тем, что он должен быть - федеральным праздником. Праздником наряду с другими: Днем независимости, Днем труда, в честь военнослужащих, которые служили и погибали, - сказал он. - <...> Я очень рад, что мы выступили вместе как демократы и республиканцы, чтобы вспомнить этот день при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе. Надеюсь, что это начало изменения". По словам Байдена, "великие страны не игнорируют свои наиболее болезненные моменты".

Как сообщило Административно-бюджетное управление американской администрации, поскольку 19 июня выпадает на субботу, выходной переносится на 18 июня.

Во вторник члены Сената Конгресса США единогласно одобрили проект закона, закрепляющий статус федерального праздника за днем отмены рабства. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей.

Конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865): он издал 1 января 1863 года прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в Техасе. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло.