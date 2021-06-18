СМИ: боевики обстреляли поселок на севере провинции Хама

БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. Боевики экстремистских группировок, базирующихся на юге Идлиба, подвергли в четверг обстрелу поселок Джурин в провинции Хама, который находится под защитой правительственных войск. Как сообщил телеканал Suria, огонь велся из реактивных систем залпового огня. Сведений о пострадавших среди мирных жителей из этого поселка, расположенного в долине Сахль-эль-Габ, не поступало.

Сирийская артиллерия не наносила ответных ударов по позициям бандформирований, нарушивших действующий на северо-западе Сирии режим прекращения огня.

Ранее 6 июня боевики выпустили по Джурину шесть реактивных снарядов, в результате был нанесен материальный урон жилым постройкам.

Идлиб, откуда велся обстрел, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.