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Кризис в Сирии

СМИ: боевики обстреляли поселок на севере провинции Хама

По данным телеканала Suria, сирийская артиллерия не наносила ответных ударов по позициям бандформирований, нарушивших действующий на северо-западе страны режим прекращения огня

БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. Боевики экстремистских группировок, базирующихся на юге Идлиба, подвергли в четверг обстрелу поселок Джурин в провинции Хама, который находится под защитой правительственных войск. Как сообщил телеканал Suria, огонь велся из реактивных систем залпового огня. Сведений о пострадавших среди мирных жителей из этого поселка, расположенного в долине Сахль-эль-Габ, не поступало.

Сирийская артиллерия не наносила ответных ударов по позициям бандформирований, нарушивших действующий на северо-западе Сирии режим прекращения огня.

Ранее 6 июня боевики выпустили по Джурину шесть реактивных снарядов, в результате был нанесен материальный урон жилым постройкам.

Идлиб, откуда велся обстрел, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.

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