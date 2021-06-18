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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: направившая оружие на протестующих BLM семейная пара признала вину в суде США

Дело стало резонансным в свете массовых протестов против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Супруги Марк и Патриция Макклоски из американского города Сент-Луис (штат Миссури), направившие в июне 2020 года огнестрельное оружие в сторону протестующих из движения "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter), в четверг признали свою вину в суде. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Данное дело стало в США резонансным в свете массовых протестов против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. Марк и Патриция Макклоски в июне прошлого года направили полуавтоматическую винтовку и пистолет в сторону участников демонстрации, которые приблизились к их дому, когда направлялись к особняку мэра. Манифестанты из движения "Жизни темнокожих имеют значение" находились на считающейся частной собственностью улице, куда закрыт вход посторонним. Супруги заявили, что пытались защитить свой дом.

Марку и Патриции Макклоски первоначально были предъявлены обвинения в незаконном применении огнестрельного оружия. Их могли приговорить к тюремному заключению продолжительностью до четырех лет. Семейная пара признала вину лишь в административном нарушении. Они должны выплатить штраф в размере $2 750. Супругам также не вернут конфискованное у них ранее огнестрельное оружие. Однако тюремное заключение им больше не грозит, поскольку власти сняли остальные обвинения.

Данный инцидент получил общенациональную известность после того, как видеозапись произошедшего разместил в своем Twitter Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США. Многие пользователи соцсетей осудили поведение супругов, однако сторонники консервативных взглядов высказывались в поддержку Макклоски. В августе 2020 года семейная пара выступила на общенациональном предвыборном съезде Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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