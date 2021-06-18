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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Пармелен заявил, что ценит прямоту Путина

По словам президента Швейцарии, российский лидер "не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути"
Президент Швейцарии Ги Пармелен Сергей Бобылев/ТАСС
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Президент Швейцарии Ги Пармелен
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ценит прямоту своего российского коллеги Владимира Путина, с которым он 16 июня провел двустороннюю встречу. Об этом Пармелен заявил в интервью вещательной компании RTS, транслировавшемся в четверг вечером.

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"У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает. Идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере", - поделился своими впечатлениями президент Швейцарии. По его словам, российский лидер "не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути".

Делясь своими впечатлениями о первых минутах саммита России и США на женевской вилле Ла-Гранж, Пармелен сказал: "Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально".

Российско-американский саммит проходил в Женеве 16 июня. Глав двух государств тепло приветствовал Пармелен. По завершении российско-американских переговоров состоялась встреча президентов России Швейцарии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияШвейцарияПармелен, ГиВстреча Путина и Байдена в Женеве
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