Салливан заявил, что Байден рассказал Путину о возможностях США отвечать на атаки хакеров

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Женеве рассказал об имеющихся у США средствах для осуществления ответных кибератак на хакеров. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг в эфире телеканала CNN .

Что Байден говорил о встрече с Путиным

"Базовые правила игры" и позитивный тон. Что Байден говорил о встрече с Путиным

По его словам, на саммите в Женеве Байден сообщил, что у США "есть значимые возможности в киберсфере и других сферах". "И президент готов воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории, - добавил Салливан. - Это не была угроза. Это просто объективное заявление о том, что президент Байден готов сделать для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры".

"Байден разъяснил президенту Путину, какие у нас имеются возможности и его готовность применять их при необходимости и в зависимости от ситуации", - добавил помощник американского лидера.

На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве Байден заявил, что передал Путину список из 16 типов инфраструктурных объектов, атаки на которые, согласно предложению американской стороны, должны пресекаться самым жестким образом.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Обмен заключенными

Салливан заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в РФ американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян.

"Я не буду выступать с прогнозами. Скажу лишь, что мы решительно продолжим работать над их освобождением. Мы надеемся, что по этим делам будет найдено решение", - ответил он на вопрос о возможности обмена.

В среду в Женеве состоялась российско-американская встреча на высшем уровне. Согласно распространенной информации, лидеры США и РФ Джо Байден и Владимир Путин обсуждали тему обмена заключенными. "Там могут быть найдены определенные компромиссы", - заявил глава российского государства на пресс-конференции после переговоров.

Байден уточнил, что на встрече в Женеве говорил, в частности, об осужденных в РФ американцах Поле Уилане и Треворе Риде.