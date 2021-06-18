Помощник Байдена не согласился с тем, что выгоду от саммита в Женеве получила только РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не согласна с утверждениями о том, что саммит США и РФ в Женеве был выгоден только российской стороне. Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг в эфире телеканала CNN .

Салливан прокомментировал утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне "предоставило платформу" главе российского государства Владимиру Путину. "Во-первых, у Владимира Путина есть платформа. Ее суть в том, что он является президентом одной из мировых ядерных держав. С нашей точки зрения, нам нужно с ним взаимодействовать. Нам нужно взаимодействовать с ним решительно и твердо, основываясь на принципах. Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными", - сказал он.

Помощник президента США добавил, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы. "Уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным, - сказал Салливан. - Помимо этого, президент Байден действовал в наших интересах в сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы на то, что мы сможем решить вопросы, касающиеся кибербезопасности и других сфер, представляющих для США ключевой интерес".

"Так что я просто не соглашаюсь с заявлениями о том, будто США это не было нужно", - подчеркнул помощник Байдена. Он добавил, что "для Америки это было хорошо".

В среду в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и вопросы международной повестки дня.